At yarışlarında Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu Long Runner kazandı

Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nda 2 metre 400 çim piste yapılan koşuda, 3 yaş ve üzeri safkan İngiliz atları yarıştı. Koşuda, Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu, jokeyliğini Gökhan Kocakaya'nın yaptığı "Long Runner" isimli at 2.29.10'luk derecesiyle bu yıl da birinci oldu. Salih Kaya'nın sahibi olduğu, Selim Kaya'nın bindiği "Finesse" ise 2.29.86'lık derecesiyle ikinci, Özlem Ece Karamazı'ya ait, Gökhan Gökçe'nin jokeyliğini yaptığı "Distant Shining" adlı at ise 2.29.97'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. Yarış birincisine 1 milyon 32 bin lira ödül verildi.