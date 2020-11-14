Haberler At Yarışı At yarışlarında Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu Long Runner kazandı

At yarışlarında 'nu kazandı

At yarışlarında 82'nci 'nu 'in sahibi olduğu, jokeyliğini 'nın yaptığı "" isimli at, üst üste ikinci kez kazandı.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 18:35
At yarışlarında Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu Long Runner kazandı

75'inci Yıl Hipodromu'nda 2 metre 400 çim piste yapılan koşuda, 3 yaş ve üzeri safkan İngiliz atları yarıştı. Koşuda, 'in sahibi olduğu, jokeyliğini 'nın yaptığı "" isimli at 2.29.10'luk derecesiyle bu yıl da birinci oldu. Salih Kaya'nın sahibi olduğu, Selim Kaya'nın bindiği "Finesse" ise 2.29.86'lık derecesiyle ikinci, Özlem Ece Karamazı'ya ait, Gökhan Gökçe'nin jokeyliğini yaptığı "Distant Shining" adlı at ise 2.29.97'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. Yarış birincisine 1 milyon 32 bin lira ödül verildi.

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