Haberler At Yarışı TJK'dan depremden etkilenen vatandaşlar için anlamlı hareket

'dan depremden etkilenen vatandaşlar için anlamlı hareket

(), merkez üssü 'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 'nun İzmirlileri misafir etmeye hazır olduğunu duyurdu.

At Yarışı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 18:04
TJK'dan depremden etkilenen vatandaşlar için anlamlı hareket

(), 'nde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için 'da bulunan 'nun konaklama ve ihtiyaçlar için açık olacağını açıkladı.

TJK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ege Denizi'nde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için 'in Buca ilçesinde bulunan Şirinyer Hipodromumuz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır."

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