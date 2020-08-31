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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Tribünler yarışseverleri aradı

Tribünler yarışseverleri aradı

 etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl 94. 'nda tribünlere seyir alınmadı.

etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl 94. 'nda tribünlere seyir alınmadı. Böyle güzel bir günde seyircinin olmaması yarışseverleri ekran başına çekti. başında yarışları seyreden yarışseverler, 'İnşallah seneye daha iyi şartlarda görüşürüz' dediler.

  1. 31.8.2020
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