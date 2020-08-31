Tribünler yarışseverleri aradı
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl 94. Gazi Koşusu'nda tribünlere seyir alınmadı.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl 94. Gazi Koşusu'nda tribünlere seyir alınmadı. Böyle güzel bir günde seyircinin olmaması yarışseverleri ekran başına çekti. Televizyonları başında yarışları seyreden yarışseverler, 'İnşallah seneye daha iyi şartlarda görüşürüz' dediler.
- 31.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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