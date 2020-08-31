Tribünler yarışseverleri aradı

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl 94. Gazi Koşusu'nda tribünlere seyir alınmadı. Böyle güzel bir günde seyircinin olmaması yarışseverleri ekran başına çekti. Televizyonları başında yarışları seyreden yarışseverler, 'İnşallah seneye daha iyi şartlarda görüşürüz' dediler.