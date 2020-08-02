Call To Victory Gazi'ye koşuyor!
Veliefendi Hipodromu'nda pazar günü Gazi Koşusu öncesi son provalar yapıldı. Sait Akson Koşusu'nda Call To Victory Kısrak Koşusu'nda ise Prior, jokeyleri Ahmet Çelik ile zafere ulaştı.
Gazi Koşusu provaları Veliefendi Hipodromu'nda yapılırken adeta nefesler kesildi... 30 Ağustos'ta yapılacak dev derbi öncesi 3 yaşlı İngiliz safkanları pazar günü önce Sait Akson ve sonra da Kısrak Koşusu'nda pistte mücadele etti.
260 bin lira birincilik ikramiyesi olan ve erkek atların yer aldığı Sait Akson Koşusu'nda Call To Victory, jokeyi Ahmet Çelik ile üst üste 10. kez kazanarak Gazi Koşusu'na favori olarak yerini ayırttı. Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu safkan rakiplerine yine şans tanımadı.
SON GÜLEN YİNE AHMET ÇELİK
Dişi safkanların 800 bin lira birincilik ikramiyesi olan Kısrak Koşusu'ndaki mücadelesinde ise kupa jokeyi Ahmet Çelik ile Ahmet Bakır'ın sahibi olan Prior'a gitti.
Cumartesi günü ise Ankara'daki Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nda Halis Karataş ile Powerman birinciliğe ulaşmıştı. Gözler bu yarışların ardından Gazi Koşusu'na çevrildi.
- 02.08.2020
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