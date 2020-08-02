Call To Victory Gazi'ye koşuyor! - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç - Son dakika At Yarışı haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler At Yarışı Call To Victory Gazi'ye koşuyor!

Gazi'ye koşuyor!

Call To Victory Gazi'ye koşuyor!

'nda pazar günü öncesi son provalar yapıldı. 'nda 'nda ise Prior, jokeyleri ile zafere ulaştı.

provaları 'nda yapılırken adeta nefesler kesildi... 30 Ağustos'ta yapılacak dev derbi öncesi 3 yaşlı İngiliz safkanları pazar günü önce Sait Akson ve sonra da 'nda pistte mücadele etti.

260 bin lira birincilik ikramiyesi olan ve erkek atların yer aldığı 'nda , jokeyi ile üst üste 10. kez kazanarak Gazi Koşusu'na favori olarak yerini ayırttı. Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu safkan rakiplerine yine şans tanımadı.

SON GÜLEN YİNE AHMET ÇELİK

Dişi safkanların 800 bin lira birincilik ikramiyesi olan Kısrak Koşusu'ndaki mücadelesinde ise kupa jokeyi Ahmet Çelik ile Ahmet Bakır'ın sahibi olan Prior'a gitti.

Cumartesi günü ise 'daki Koşusu'nda ile Powerman birinciliğe ulaşmıştı. Gözler bu yarışların ardından Gazi Koşusu'na çevrildi.

  1. 02.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Call To Victory Gazi'ye koşuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA