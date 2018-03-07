8 Mart Dünya Kadınlar Günü yarışını Oğlum Murat kazandı – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    8 Mart yarışını Oğlum Murat kazandı

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü yarışını Oğlum Murat kazandı

    8 Mart Koşusu’nu ’in sahibi olduğu Oğlum Murat jokeyi ile kazandı.

    Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 2017 yılından itibaren İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlemeye başladığı 8 Mart Koşusu ile kadınların günün kutladı. Bu yıl 2. kez yapılan koşu vesilesiyle, kadınlara verilen değere bir kez daha dikkat çekildi. Dünya Kadınlar Günü Koşusu, TJK Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

    Koşuyu Oğlum Murat kazandı
    4 yaşlı Safkan İngiliz atının, kum pistte 2000 metre mesafede birincilik mücadelesi verdiği 8 Günü Koşusu'nu 'in sahibi olduğu Oğlum Murat jokeyi ile kazandı. Ali Çelik'e birincilik kupasını TJK Başkanı Serdal Adalı'nın eşi Eren Adalı takdim etti.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:03
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