Tunç Çapa, vefat etti
Eski Binicilik Federasyonu Başkanı Tunç Çapa, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Binicilik camiasına büyük hizmetleri dokunmuş eski federasyon başkanımız sevgili Tunç Çapa'yı kaybetmenin derin acı ve üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve tüm sevdiklerine Allah'tan sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı. Çapa'nın cenazesinin, 14 Kasım Salı günü Bebek Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği aktarıldı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:10
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Ruh geri gelecek
Toplam 1
Yorum
Gslı Bu adam gözümüzün içine baka baka bizimle dalga geçiyor..İtalyada başka romenyada başka bizde başka konuşuyor..Ruhsuz seni..O ruh sende yok.
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Gözler Barça'da
Toplam 3
Yorum
ismini vermek istemeyen okuyucu gelmeeeeee lütfeeeen gelmeeeee
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Fener’den Mota harekatı
Toplam 4
Yorum
shiqptar seçim için yine yanlış transferler yolda kasayı iyice boşaltıp kulubü borçlandırıyor yönetim..
Tunç Çapa, vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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