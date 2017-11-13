Tunç Çapa, vefat etti

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Binicilik camiasına büyük hizmetleri dokunmuş eski federasyon başkanımız sevgili Tunç Çapa'yı kaybetmenin derin acı ve üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve tüm sevdiklerine Allah'tan sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı. Çapa'nın cenazesinin, 14 Kasım Salı günü Bebek Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği aktarıldı.