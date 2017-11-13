 Tunç Çapa, vefat etti – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Tunç Çapa, vefat etti

    Tunç Çapa, vefat etti

    Eski Binicilik Federasyonu Başkanı Tunç Çapa, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Binicilik camiasına büyük hizmetleri dokunmuş eski federasyon başkanımız sevgili Tunç Çapa'yı kaybetmenin derin acı ve üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve tüm sevdiklerine Allah'tan sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı. Çapa'nın cenazesinin, 14 Kasım Salı günü Bebek Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği aktarıldı.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:10
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