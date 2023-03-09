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Olimpiyat şampiyonu Yunan atlet Tentoglou'dan depremzedelere 20 bin avro yardım yaptı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda uzun atlamada altın madalya elde eden Yunan atlet Miltiadis Tentoglou, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için AFAD'a 20 bin avro bağışta bulundu.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 15:57
Olimpiyat şampiyonu Yunan atlet Tentoglou'dan depremzedelere 20 bin avro yardım yaptı!

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son olarak İstanbul'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda da altın madalya alan Tentoglou, olimpiyatta birinci olurken giydiği çivili ayakkabısını açık artırmaya çıkardı.

Tentoglou'nun çivili ayakkabısı 20 bin avroya alıcı buldu. Yunanistan Atletizm Federasyonu Başkanı Sofia Sakorafa, bu parayı depremzedeler için AFAD'a yatırdı. İlgili belgeyi Sakorafa, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a takdim etti.

Başkanların görüşmesinde Çintimar, desteklerinden dolayı Sakorafa'ya teşekkür etti. Sakorafa ise Yunanistan'da gerçekleşen tren kazasıyla ilgili taziye mesajlarından dolayı Türk halkına teşekkür ederek, "Atletizm camiasının bu birlik ve beraberliği sadece böyle felaketlerde değil, her zaman göstermesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.



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