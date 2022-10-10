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Büyük Britanyalı sprinter Chijindu Ujah 22 ay men cezası aldı

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 28 yaşındaki atlet Chijindu Ujah'ın kasten yasaklı madde kullanmadığını hükmetti ancak, Ujah'ın testinin pozitif çıkması nedeniyle 22 ay spordan men cezası verildi.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 19:28
Büyük Britanyalı sprinter Chijindu Ujah 22 ay men cezası aldı

Büyük Britanyalı sprinter Chijindu Ujah, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 22 ay men cezasına çarptırıldı.

28 yaşındaki atletin Ostarine ve S-23 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Büyük Britanya takımının erkekler 4x100 metre bayrak yarışında aldığı gümüş madalya iptal edildi.

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Ujah'ın kasıtlı olarak yasaklı madde kullanmadığına hükmetti.

Sporcunun ihlali hemen kabul etmesi nedeniyle iki yıllık hak mahrumiyeti cezası, iki ay indirildi. 6 Ağustos 2021'de başlatılan Ujah'ın cezası, 5 Haziran 2023'te sona erecek.

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