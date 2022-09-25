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Berlin Maratonu’nu birincisi Eliud Kipchoge kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi

48. Berlin Maratonu’nda erkeklerde yarışan Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, 2.01.09 saniyeyle zafere ulaştı. Bu sonuçla Kipchoge, kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 13:58
Berlin Maratonu’nu birincisi Eliud Kipchoge kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi

Berlin Maratonu'nda erkeklerde yarışan Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, bir kez daha dünya rekoru kırdı.

Kipchoge, Berlin'de düzenlenen maratonda 2.01.09 saniyeyle zafere ulaştı. Olimpiyat şampiyonu da olan 37 yaşındaki atlet böylelikle 2018'de kendisine ait olan 2.01.39'luk dünya rekorunu 30 saniye daha geliştirdi.

Maratonun erkekler yarışında ikinciliği, 2.05.58'lik süresiyle Kenya'dan Mark Korir, üçüncülüğü ise 2.06.28'lik derecesiyle Etiyopyalı Tadu Abate elde etti.

Dünyada 6 büyük maraton arasında yer alan Berlin'deki yarışta kadınlarda Etiyopyalı Tigist Assefa 2.15.37 derecesiyle birinciliğe ulaştı. İkinciliği 2.18.00 süreyle Kenyalı Rosemary Wanjiru elde ederken, üçüncü de 2.18.03 ile Etiyopyalı Tigist Abayechew oldu.

Berlin Maratonu'na bu yıl yaklaşık 45 bin atlet katıldı.

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