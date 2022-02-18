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17. İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım

Dünya Atletizm Birliği’nin 2021 yol yarışları kategorisinde “Yılın en iyi yarışı” olarak gösterilen, kadınlarda yarı maraton dünya rekoruna ev sahipliği yapan 17. İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıt süreci 1 Mart Salı günü sona erecek.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 10:58 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 11:06
17. İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım

17. İstanbul Yarı Maratonu'nun kayıt süreci 1 Mart Salı günü sona erecek.

Yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Birliğinin (World Athletics) 2021 yol yarışları değerlendirme listesinde en yüksek puanı alarak "Yılın en iyi yarışı" olarak gösterilen yarı maraton, bu yıl 27 Mart Pazar günü koşulacak.

Tarihi Yarımada'da 45 farklı ülkeden yaklaşık 8 bin sporcuyu ağırlamaya hazırlanan organizasyon için son kayıt günü, 1 Mart olarak belirlendi.

Yarı maratonun kayıt işlemleri "www.istanbulyarimaratonu.com" internet adresinden gerçekleştiriliyor.

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