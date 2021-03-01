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Milli pentatlet , 'da dünya rekoru kırdı

Milli pentatlet , 'nda hem gümüş madalya kazandı, hem de dünya rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attı.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 00:26
Milli pentatlet İlke Özyüksel, Laser Run'da dünya rekoru kırdı

Milli pentatlet , 'nda hem gümüş madalya kazandı, hem dünya rekoru kırdı.

Modern Pentatlon Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre 'ın başkenti 'de gerçekleştirilen Modern Pentatlon Salon Şampiyonası'nın kadınlar kategorisinde yarışan İlke Özyüksel; yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış yarışlarında 1400 puan toplayarak ikinci oldu. 'da (atış ve koşu) önemli bir başarıya imza atan milli sporcu, 11.20.29'luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

ise 1253 puan topladı ve şampiyonayı 31'inci sırada tamamladı.

, yarın gerçekleştirilecek erkekler finali ile tamamlanacak. Yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış sıralamasıyla yapılacak erkekler finalinde , Türkiye'yi temsil edecek.



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