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19 Temmuz 2020, Pazar
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Guliyev’in rekorunu kırdı

Guliyev’in rekorunu kırdı

() 'nda 300 metrede dünya şampiyonu 'in 32.61'lik rekorunu, 32.46 ile geçen , finalde olimpiyat madalyalı sporcu 'ı da geçerek rekora uzanan isim oldu.

() 'nda 300 metrede dünya şampiyonu 'in 32.61'lik rekorunu, 32.46 ile geçen , finalde olimpiyat madalyalı sporcu 'ı da geçerek rekora uzanan isim oldu.
  1. 19.7.2020
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