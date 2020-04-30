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30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Atletizm Gülcan Mıngır’da yasaklı madde çıktı

’da çıktı

Gülcan Mıngır’da yasaklı madde çıktı

, eski 'ın kullandığı gerekçesiyle Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildiğini duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, eski 'ın kullandığı gerekçesiyle Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildiğini duyurdu. IOC'den yapılan açıklamada, Londra'da 3000 metre engellide 27. olan Mıngır'ın kan örneklerinin yeniden analizinde yasaklı maddeye rastlandığını kaydetti. Mıngır, Finlandiya'daki 2012 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

  1. 30.4.2020
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