Simay’dan rekor

Ataköy Atletizm Salonu'da gerçekleştirilen 300 metre salon deneme yarışında rekor çıktı. İzmirli milli atlet Simay Özçiftçi, 39.36'lık derecesiyle büyükler ve U20'de Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. 17 yaşındaki sporcu, 40.94 ile Yaren Açar'a ait rekoru tarihe gömdü.