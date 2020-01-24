Simay’dan rekor
Ataköy Atletizm Salonu'da gerçekleştirilen 300 metre salon deneme yarışında rekor çıktı.
Ataköy Atletizm Salonu'da gerçekleştirilen 300 metre salon deneme yarışında rekor çıktı. İzmirli milli atlet Simay Özçiftçi, 39.36'lık derecesiyle büyükler ve U20'de Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. 17 yaşındaki sporcu, 40.94 ile Yaren Açar'a ait rekoru tarihe gömdü.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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