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24 Ocak 2020, Cuma
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Simay’dan rekor

Simay’dan rekor

'da gerçekleştirilen 300 metre salon deneme yarışında rekor çıktı.

Ataköy Atletizm Salonu'da gerçekleştirilen 300 metre salon deneme yarışında rekor çıktı. İzmirli milli atlet Simay Özçiftçi, 39.36'lık derecesiyle büyükler ve U20'de rekorunun yeni sahibi oldu. 17 yaşındaki sporcu, 40.94 ile Yaren Açar'a ait rekoru tarihe gömdü.

  1. 24.1.2020
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