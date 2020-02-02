Bakan’dan müjde
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün Ataköy Atletizm Salonu'ndaki Türkiye Şampiyonası'nı izledi. Yenileme çalışmaları tamamlanan Burhan Felek ile ilgili de konuşan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir hafta sonra salonun açılacağını duyurdu.
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün Ataköy Atletizm Salonu'ndaki Türkiye Şampiyonası'nı izledi. Yenileme çalışmaları tamamlanan Burhan Felek ile ilgili de konuşan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir hafta sonra salonun açılacağını duyurdu.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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