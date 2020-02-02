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02 Şubat 2020, Pazar
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Bakan’dan müjde

Bakan’dan müjde

, dün 'ndaki 'nı izledi. Yenileme çalışmaları tamamlanan ile ilgili de konuşan Kasapoğlu, 'ın katılımıyla bir hafta sonra salonun açılacağını duyurdu.

, dün 'ndaki 'nı izledi. Yenileme çalışmaları tamamlanan ile ilgili de konuşan Kasapoğlu, 'ın katılımıyla bir hafta sonra salonun açılacağını duyurdu.

  1. 2.2.2020
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