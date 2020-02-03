Mizgin’den Türkiye rekoru
Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Fenerbahçeli atlet Mizgin Ay, 25 yıllık 60 metre U23 rekorunu kırdı. Ataköy'de düzenlenen şampiyonada 60 metre büyük kadınlarda yarışan Ay, bu yılki ilk yarışında 7.37'lik en iyi derecesini 7.32'ye indirirken, U23 Türkiye rekorunu da yeniledi. Yönetim, Mizgin Ay'ı kutladı.
Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Fenerbahçeli atlet Mizgin Ay, 25 yıllık 60 metre U23 rekorunu kırdı. Ataköy'de düzenlenen şampiyonada 60 metre büyük kadınlarda yarışan Ay, bu yılki ilk yarışında 7.37'lik en iyi derecesini 7.32'ye indirirken, U23 Türkiye rekorunu da yeniledi. Yönetim, Mizgin Ay'ı kutladı.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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