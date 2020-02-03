Mizgin’den Türkiye rekoru - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atletizm Haberleri Mizgin’den Türkiye rekoru

Mizgin’den rekoru

Mizgin’den Türkiye rekoru

 'nın ilk gününde Fenerbahçeli atlet , 25 yıllık 60 metre rekorunu kırdı. Ataköy'de düzenlenen şampiyonada 60 metre büyük kadınlarda yarışan Ay, bu yılki ilk yarışında 7.37'lik en iyi derecesini 7.32'ye indirirken, U23 Türkiye rekorunu da yeniledi. Yönetim, Mizgin Ay'ı kutladı.

'nın ilk gününde Fenerbahçeli atlet , 25 yıllık 60 metre rekorunu kırdı. Ataköy'de düzenlenen şampiyonada 60 metre büyük kadınlarda yarışan Ay, bu yılki ilk yarışında 7.37'lik en iyi derecesini 7.32'ye indirirken, U23 Türkiye rekorunu da yeniledi. Yönetim, Mizgin Ay'ı kutladı.

  1. 3.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mizgin’den Türkiye rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN