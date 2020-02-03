Mizgin’den Türkiye rekoru

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Fenerbahçeli atlet Mizgin Ay, 25 yıllık 60 metre U23 rekorunu kırdı. Ataköy'de düzenlenen şampiyonada 60 metre büyük kadınlarda yarışan Ay, bu yılki ilk yarışında 7.37'lik en iyi derecesini 7.32'ye indirirken, U23 Türkiye rekorunu da yeniledi. Yönetim, Mizgin Ay'ı kutladı.