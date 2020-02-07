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07 Şubat 2020, Cuma
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: Çocukken gelirdik

Cüneyt Çakır: Çocukken gelirdik

Yenileme çalışması tamamlanan ve yarın Başkan 'ın açılışını yapacağı Burhan Felek Atletizm Stadı'nın erken misafirleri vardı.

kokartlı hakemler , Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yanı sıra milli atletler ile Necati Er ve genç hakemler stat pistinde koşu yaptı. Tesisin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Cüneyt Çakır, "Küçüklüğümüzde gelir, yarışları seyrederdik. Sonrasında hakemliğe başladık" diye konuştu.

  1. 7.2.2020
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