Muhteşem açılış

Yenileme çalışmaları sona eren Burhan Felek Atletizm Stadı bugün tekrar faaliyete geçecek. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A SPOR'a yaptığı açıklamada "Burada yarınların yıldızlarını, şampiyonlarını yetiştireceğiz. Gençlerimiz burada çalışmalar yapabilecekler. Bu tesis tüm imkanlarıyla spor politikamıza büyük destek sağlayacak. Halkımızın tesislerle iç içe olmasını da çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.



ULUSLARARASI STANDARTTA

Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyircili kapalı tribün de olacak. Spor kompleksi olma özelliği taşıyan tesiste, sporcu soyunma odaları, antrenör ve hakem odaları, temsilci odaları, idari odalar, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları yer alıyor.



DİNLENME VE OYUN ALANLARI

Tesiste ayrıca halter, fitness ve kondisyon salonlarının yanında engelli atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezi de var. Sporcuların dinlenebileceği kitapkahve salonu ile zeka oyun alanları da yer alacak.