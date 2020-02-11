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11 Şubat 2020, Salı
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Atletlerden madalya şov

Atletlerden madalya şov

Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nı madalya rekoru ile (8 altın, 6 gümüş, 7 bronz) tamamlarken, Fenerbahçeli atletler pistlere damga vurdu.

Gülle atmada Pınar Akyol, uzun atlamada Yunus Emre Gümüş, 4x100 bayrak yarışında Emirhan Koş ve Gökdeniz altın, 3 bin metrede Dilek Öztürk gümüş; yüksek atlamada Bedirhan Alpagu, 60 metrede Zülha Armutçu, üç adım atlamada Gizem Akgöz, sırıkla atlamada Sümeyye Kınar, 60 metre engellide Emre Derya ise bronz madalya kazandı.

  1. 11.2.2020
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