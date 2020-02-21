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21 Şubat 2020, Cuma
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İlk etap Raim’in

İlk etap Raim’in

Tour of , 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun katılımıyla dün başladı. 'Kadın varsa hayat var' sloganıyla gerçekleştirilecek turun 'Antalya-Antalya' etabı, 'ndan start aldı. Sporcuların 149 kilometre pedal bastığı etabı, 3 saat, 22 dakika ve 45 saniyeyle kazandı.

Tour of , 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun katılımıyla dün başladı. 'Kadın varsa hayat var' sloganıyla gerçekleştirilecek turun 'Antalya-Antalya' etabı, 'ndan start aldı. Sporcuların 149 kilometre pedal bastığı etabı, 3 saat, 22 dakika ve 45 saniyeyle kazandı.
  1. 21.2.2020
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