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Milli atlet 'dan Türkiye rekoru

Milli atlet üç adım atlamada 13.80 derecesi ile ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 18:25
Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan Türkiye rekoru

Atletizmde yeni yılın ilk pist müsabakası 'de 250'nin üzerinde sporcunun katılımı ile devam ediyor. Milli atlet üç adım atlamada 13.80 derecesi ile ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle sadece büyükler kategorisine kayıt alınan müsabakalar yarın sona erecek.

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