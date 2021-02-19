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Milli atlet rekorunu güncelledi

Milli atlet , 2021 yılında çıktığı ilk yarışmada kırdığı rekorunu güncelledi. Becerek, 58.09 ile kendisine ait 20 yaş altı rekorunu 58.80'e yükseltme başarısı gösterdi.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 08:32
Milli atlet Özlem Becerek rekorunu güncelledi

Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, disk atmada rekortmeni milli atlet , kendisine ait Türkiye rekorunu 2021'deki ilk yarışta geliştirmeyi başardı.

Yaklaşık iki aydır 'da kampta olan 18 yaşındaki milli atlet Özlem Becerek, 58.09 ile kendisine ait 20 yaş altı rekorunu 58.80'e yükseltme başarısı gösterdi.

Milli sporcu, böylece yılında ele geçirdiği 20 yaş altı Türkiye rekorunu dördüncü kez geliştirmiş oldu.

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