Atila Göktuğ Taşdelen, Balkan şampiyonasından madalya ile döndü

U20 Gençler Balkan Salon Şampiyonası Bulgaristan'ın Sofya kentinde 22 ülkenin katılımı ile yapıldı. Şampiyonaya katılan Kayserili atlet Atila Göktuğ Taşdelen, yüksek atlamada 2.09'luk derecesi ile bronz madalya kazanmaya hak kazandı. İkinci olan sporcu ile aynı dereceyi elde etmesine rağmen üçüncülük ile yetinen Atila Göktuğ Taşdelen, asıl hedefi olan ve 13 14 Agustos tarihleri arasında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'na yine iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Türkiye'de son derece önemli derecelere imza atan Atila Göktuğ Taşdelen, şu anda Avrupa'da yaş grubunda birinci sırada yer almasına rağmen destek görememekten şikayetçi.

Yaptığı atlayışlar ve elde ettiği dereceler ile dikkatleri üzerine çeken genç sporcunun daha büyük turnuvalarda Türkiye'nin adını duyurabilmesi için sponsor desteğine ihtiyaç duyuyor.