Haberler Atletizm Atila Göktuğ Taşdelen, Balkan şampiyonasından madalya ile döndü

, şampiyonasından madalya ile döndü

Kayserili atlet , ’ın başkenti ’da yapılan U-20 Gençler Salon Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:33
Atila Göktuğ Taşdelen, Balkan şampiyonasından madalya ile döndü

U20 Gençler Salon Şampiyonası 'ın kentinde 22 ülkenin katılımı ile yapıldı. Şampiyonaya katılan Kayserili atlet , yüksek atlamada 2.09'luk derecesi ile bronz madalya kazanmaya hak kazandı. İkinci olan sporcu ile aynı dereceyi elde etmesine rağmen üçüncülük ile yetinen Atila Göktuğ Taşdelen, asıl hedefi olan ve 13 14 Agustos tarihleri arasında 'da yapılacak olan Yıldızlar Şampiyonası'na yine iddialı bir şekilde hazırlanıyor. 'de son derece önemli derecelere imza atan Atila Göktuğ Taşdelen, şu anda Avrupa'da yaş grubunda birinci sırada yer almasına rağmen destek görememekten şikayetçi.

Yaptığı atlayışlar ve elde ettiği dereceler ile dikkatleri üzerine çeken genç sporcunun daha büyük turnuvalarda Türkiye'nin adını duyurabilmesi için sponsor desteğine ihtiyaç duyuyor.

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