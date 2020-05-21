Altın adam Aras Kaya
Avrupa Kros Şampiyonası’nda ikinci olan milli atlet, ilk sıradaki Fsiha’nın doping yapmasıyla altının sahibi oldu.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da geçtiğimiz aralık ayında yapılan Avrupa Kros Şampiyonası'nda ikinci olan Aras Kaya'ya süper haber... Yarışta ilk sırayı alan İsveçli Robel Fsiha'nın dopingli çıkmasıyla milli atletimizin şampiyonada elde ettiği gümüş madalya altına dönüştü. Geçtiğimiz yıl kasım ayında alınan numunesi pozitif çıkan Fsiha, 5 Şubat 2020'den geçerli olmak üzere 4 yıl men cezası aldı. Numunenin alındığı tarihe göre derecelerin iptal edilmesiyle birlikte Avrupa kros şampiyonluğu da düşen İsveçli sporcunun yerine yeni şampiyon Aras Kaya ilan edildi. Bu güncellemeyle birlikte Türkiye 2019 Avrupa kros madalya sıralamasında 2 altın, 1 gümüşe yükselerek, Büyük Britanya'nın ardından ikinciliğe yükseldi.
- 21.5.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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