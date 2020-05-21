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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Altın adam

Altın adam Aras Kaya

’nda ikinci olan , ilk sıradaki Fsiha’nın doping yapmasıyla altının sahibi oldu.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da geçtiğimiz aralık ayında yapılan 'nda ikinci olan 'ya süper haber... Yarışta ilk sırayı alan İsveçli Robel Fsiha'nın dopingli çıkmasıyla milli atletimizin şampiyonada elde ettiği gümüş madalya altına dönüştü. Geçtiğimiz yıl kasım ayında alınan numunesi pozitif çıkan Fsiha, 5 Şubat 2020'den geçerli olmak üzere 4 yıl men cezası aldı. Numunenin alındığı tarihe göre derecelerin iptal edilmesiyle birlikte Avrupa kros şampiyonluğu da düşen İsveçli sporcunun yerine yeni şampiyon Aras Kaya ilan edildi. Bu güncellemeyle birlikte 2019 Avrupa kros madalya sıralamasında 2 altın, 1 gümüşe yükselerek, 'nın ardından ikinciliğe yükseldi.

  1. 21.5.2020
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