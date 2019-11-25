Hasan Arat Dünya Atletizm Federasyonu üyeliğine atandı - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atletizm Haberleri Hasan Arat Dünya Atletizm Federasyonu üyeliğine atandı

üyeliğine atandı

Hasan Arat Dünya Atletizm Federasyonu üyeliğine atandı

Türkiye Milli (TMOK) Başkan Yardımcısı , yönetim kurulunun değişen yeni statüsünde yer alan üç bağımsız üyeden biri olarak atandı.

TMOK'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre Monaco kentinde düzenlenen konsey toplantısında, icra kurulu üyeliğine atanan ve aralarında 'ın da bulunduğu 3 yeni bağımsız üye onaylandı.

Hasan Arat'ın yanı sıra yeni üyelerden Abby Hoffman (Kanadalı Olimpik atlet) ve Sunil Sabharwal (IOC Sürdürülebilirlik ve Miras ), yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli becerilere, uzmanlığa, aynı zamanda cinsiyet ve coğrafi çeşitliliğe sahip olmasını sağlamak için bağımsız üye olarak görev alacaklar. Uluslararası (IOC) Pazarlama Komisyonu Üyesi, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) , Avrupa Ligi Yönetim Kurulu Üyesi ve danışmanı olan Arat, ayrıca 2023 Avrupa Oyunları'nın EOC Koordinasyon Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor.

Yeni uluslararası görevi sebebiyle Türkiye adına onur duyduğunu belirten Arat, dünya ve Türk atletizmini geliştirmek için çalışacağını söyledi. Başkanı Sebastien Coe'nin, birkaç ay önce konseyde arzuladığı reformları yapabilmek için icra kuruluna üç bağımsız üye atamak istediğini ve kendisinin uluslararası spor yönetimindeki tecrübesi nedeniyle aday gösterildiğini kaydeden Arat, "Bu yeni görevimde Gençlik ve , Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve tüm atletizm camiasıyla yakın çalışma imkanı bulacağıma eminim." ifadelerini kullandı.

  1. 25.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hasan Arat Dünya Atletizm Federasyonu üyeliğine atandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN