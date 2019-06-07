Guliyev dördüncü oldu
Roma'da 200 metrede 20.35'lik derecesi ile dördüncü olan Ramil Guliyev, Elmas Lig elemelerindeki puanını 20'ye çıkardı ve finallere katılmak adına avantaj yakaladı.
Roma'da 200 metrede 20.35'lik derecesi ile dördüncü olan Ramil Guliyev, Elmas Lig elemelerindeki puanını 20'ye çıkardı ve finallere katılmak adına avantaj yakaladı.
KADRİYE GÜMÜŞTE KALDI
İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kilo finalinde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'e yenilen Kadriye Aksoy ikinci oldu.
EDA TOKYO VİZESİ ALDI
Roma'da düzenlenen Elmas Lig'in 4. etabında kadınlar cirit atmada yarışan Eda Tuğsuz, 64.51 metrelik derecesiyle ikinci oldu ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etti. Çinli Huihui Lyu'nun 66.47 ile birinci olduğu yarışlar sonrası olimpiyat barajını aşan Eda Tuğsuz'u tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu mesajında, "Emeği geçenleri kutluyor, milli sporcumuza Tokyo'da başarılar diliyorum" dedi.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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