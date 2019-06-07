Guliyev dördüncü oldu – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atletizm Haberleri Guliyev dördüncü oldu

Guliyev dördüncü oldu

Guliyev dördüncü oldu

Roma'da 20.35'lik derecesi ile dördüncü olan , elemelerindeki puanını 20'ye çıkardı ve finallere katılmak adına avantaj yakaladı.

Roma'da 20.35'lik derecesi ile dördüncü olan , elemelerindeki puanını 20'ye çıkardı ve finallere katılmak adına avantaj yakaladı.

KADRİYE GÜMÜŞTE KALDI
'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kilo finalinde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'e yenilen Kadriye Aksoy ikinci oldu.

EDA TOKYO VİZESİ ALDI
Roma'da düzenlenen Elmas Lig'in 4. etabında kadınlar cirit atmada yarışan , 64.51 metrelik derecesiyle ikinci oldu ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etti. Çinli Huihui Lyu'nun 66.47 ile birinci olduğu yarışlar sonrası olimpiyat barajını aşan Eda Tuğsuz'u tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu mesajında, "Emeği geçenleri kutluyor, milli sporcumuza Tokyo'da başarılar diliyorum" dedi.

  1. 7.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Guliyev dördüncü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN