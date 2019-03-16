Atletizm Bölge Şampiyonası’nda Karabük’ü temsil edecek
17 Mart 2019, Pazar
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Atletizm Bölge Şampiyonası’nda ’ü temsil edecek

Atletizm Bölge Şampiyonası’nda Karabük’ü temsil edecek

Yenice ilçesine bağlı öğrencisi ’te düzenlenen atletizm turnuvasında il ikincisi oldu.

8'inci sınıf öğrencisi 'te düzenlenen Yıldız Erkekler Atletizm kategorisinde dereceye girmeye hak kazandı. Turnuvada il ikincisi olan Kurt, 'da düzenlenecek olan 'ü ve okulunu temsil edecek. Yarışmadan derece ile döndüğü için mutlu olduğunu belirten Kurt, "Sakarya'da düzenlenecek olan şampiyona da elimde geleni yapacağım. İnşallah orada da dereceye girerek bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Çalışmalarımda bana yardımını ve desteklerini esirgemeyen öğretmenlerime teşekkür ediyorum" dedi.
  1. 16.03.2019
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