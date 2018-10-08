Ümmü Kiraz Almanya'da ikinci oldu
Milli atlet Ümmü Kiraz, Almanya'da gerçekleştirilen Uluslararası Köln Yarı Maratonu'nda ikinci sırayı elde etti.
Milli atlet Ümmü Kiraz, Almanya'da gerçekleştirilen Uluslararası Köln Yarı Maratonu'nda ikinci sırayı elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümmü, 21 kilometrelik Uluslararası Köln Yarı Maratonu'nu 1.13.49'luk dereceyle tamamladı.
Milli atlet, Alman Alina Reh'in ardından maratonu ikinci sırada bitiren isim oldu.
- 8.10.2018 11:24
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