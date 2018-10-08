Milli atlet Ümmü Kiraz, Almanya'da gerçekleştirilen Uluslararası Köln Yarı Maratonu'nda ikinci sırayı elde etti.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'da ikinci oldu

    , 'da gerçekleştirilen 'nda ikinci sırayı elde etti.

    , 'da gerçekleştirilen 'nda ikinci sırayı elde etti.

    Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ümmü, 21 kilometrelik Uluslararası Köln Yarı Maratonu'nu 1.13.49'luk dereceyle tamamladı.

    Milli atlet, Alman Alina Reh'in ardından maratonu ikinci sırada bitiren isim oldu.

    1. 8.10.2018 11:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümmü Kiraz Almanya'da ikinci oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN