Ramil Guliyev "yılın erkek atleti" ödülüne aday – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    "yılın erkek atleti" ödülüne aday

    Ramil Guliyev "yılın erkek atleti" ödülüne aday

    , Avrupa Atletizm Birliğinin "yılın erkek atleti" ödülü için aday gösterildi.

    Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 'nın başkenti 'de Avrupa şampiyonluğunu kazanan , 26 Ekim'de 'nin Lozan kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Atletizm Birliği Galası'nda verilecek "yılın erkek atleti" ödülü adayları arasında yer aldı.

    Erkekler 200 metrede Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Berlin'de zafere ulaşırken 19.76 koşmuş ve bu daldaki 39 yıllık Avrupa rekorunu sadece 0.04 saniye farkla kaçırmıştı.

    , geçen yıl da "Avrupa'da yılın atleti" ödülü için aday olmuş ve 10 isim arasında son üç arasına kalmıştı. 28 yaşındaki Ramil Guliyev'in finalistler arasında bulunduğu ödülü geçen yıl Alman ciritçi Johannes Vetter kazanmıştı.

    Sosyal medya üzerinden yapılacak oylama, 5 Ekim Cuma günü TSİ 13.00'e kadar sürecek. Atletizmseverler, "yılın atleti" ve "yılın çıkış yapan atleti" kategorilerinde adaylara Twitter ve Facebook üzerinden re-tweet ve beğenme ile oy kullanabilecek.

    Ödül kazananlar, 26 Ekim Cuma günü yapılacak Avrupa Atletizm Birliği Galası'nda açıklanacak.

    1. 24.9.2018 14:21
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