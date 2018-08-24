Ramil Guliyev Polonya'da üçüncü
Milli sporcu Ramil Guliyev, Polonya'nın Chorzow kentinde yapılan Skolimowska Memorial yarışlarında 100 metrede kürsünün 3. basamağında yer aldı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Berlin'deki Avrupa Şampiyonası'nın ardından ilk uluslararası yarışmasına katılan milli atlet, 100 metrede üçüncü oldu.
Eski Olimpiyat şampiyonu çekiççi Kamila Skolimowska anısına düzenlenen atletizm müsabakalarında yarışan Guliyev, ABD'li Ronnie Baker'ın 9.87 ile hem kişisel en iyisini, hem de dünyada yılın en iyi derecesini koştuğu yarışta 10.21 ile üçüncü sırayı aldı. Guliyev'in geride bıraktığı isimler arasında 10.24 ile yarışı tamamlayan eski rekortmen Asafa Powell da vardı.
Ramil Guliyev, 30 Ağustos Perşembe günü Zürih'te, Diamond Lig'in 200 metre sezon finalinde yarışacak.
- 24.8.2018 12:54
- Güncelleme: 24.8.2018 13:58
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Marco Fabian Beşiktaş’a!
Toplam 2
Yorum
Barzinho Alınabılıcek en ıyı 10 numara su an 3 ncu sınıf topcu dıyenler eger sakatlıgını ıyı atlattıysa bu adam Turkıye lıgı darma dagın eder.
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Galatasaray'dan Gomis geçti
Toplam 4
Yorum
Gs Zorla göndermişler hıçkırıklara boğulmuş.. Hayal gücüne hayranım. Gs bu sene yine şampiyon hıçkırıklara sen boğulursun artık.
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Galatasaray'dan Gomis geçti
Toplam 4
Yorum
mskk Fatih Terim senide istemiyoruz.Sende gitt!.Tolgayı yedin Gomis i yedin;yıllarca bir tek egonu yenemedin; sırada kim var..
Ramil Guliyev Polonya'da üçüncü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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