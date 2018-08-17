Fenerbahçe ve ENKA şampiyon – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    ve şampiyon

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ve <a href="/index/enka?id=e04814fa-b95e-48cc-a565-8a310b95bc9c" class="" rel="tag">ENKA</a> şampiyon
    Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde 2018 yılının şampiyonları belli oldu oldu. İki gün süren yarışların ardından kadınlarda 294,5 puanla birinci, F.Bahçe (271,5) ikinci, (196) üçüncü oldu. Erkeklerde F.Bahçe 288 puanla birinci, (284) ikinci, G.Saray (204) 3. oldu.
    1. 17.8.2018
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