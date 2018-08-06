Osmangazili Atletler Ukrayna için yarışacak
Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı, olimpik deneme müsabakalarına 5 sporcu ile katılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Baraj Denemesi ve Olimpik Deneme Müsabakaları 9 Ağustos tarihinde Ankara'da başlayacak. Birçok sporcunun branşlarında ferdî olarak boy göstereceği müsabakada Osmangazili Gönül Demir, Arzu Atlı, Ayetullah Demir, Emre Kaan Fırıncı ve Emre Karataş, U18 kategorisinde pistte ter dökecek. İki gün sürecek yarışmada dereceye giren sporcular millî takıma seçilerek, Eylül ayında Ukrayna'da düzenlenecek dörtlü turnuvalarda mücadele etmeye hak kazanacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak spora ve sporcuya verdikleri desteklerin meyvelerini aldıklarını belirterek, "Sporcularımız gittikleri müsabakalarda elde ettikleri dereceler ile gelecek için umut vaat ediyor. Bizler için büyük önem taşıyan bu müsabakalarda Osmangazi'yi ve Bursa'yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum'' dedi.
- 6.8.2018 15:31
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 4
Yorum
bjk advers Bu davranışını taktirle karşılıyorum senin gibi bir insanında çok başarılı olacağını düşünüyorum . Aferin Oğlum böyle insan ol işte !
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Edwin Koeman’ın geliş sırrı ‘4-2-3-1’
Toplam 2
Yorum
SİSTEM MİSTEM HİÇ BİR FENERLİ VDEMİELE GÜVENMİYOR.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
AYCUT 2018 DE VOLKANLA GELEN GEÇ DEVAM EDER.
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