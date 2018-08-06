Türkiye Atletizm Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Baraj Denemesi ve Olimpik Deneme Müsabakaları 9 Ağustos tarihinde Ankara'da başlayacak. Birçok sporcunun branşlarında ferdî olarak boy göstereceği müsabakada Osmangazili Gönül Demir, Arzu Atlı, Ayetullah Demir, Emre Kaan Fırıncı ve Emre Karataş, U18 kategorisinde pistte ter dökecek. İki gün sürecek yarışmada dereceye giren sporcular millî takıma seçilerek, Eylül ayında Ukrayna'da düzenlenecek dörtlü turnuvalarda mücadele etmeye hak kazanacak.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak spora ve sporcuya verdikleri desteklerin meyvelerini aldıklarını belirterek, "Sporcularımız gittikleri müsabakalarda elde ettikleri dereceler ile gelecek için umut vaat ediyor. Bizler için büyük önem taşıyan bu müsabakalarda Osmangazi'yi ve Bursa'yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılar diliyorum'' dedi.