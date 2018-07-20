Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, altyapıya yapılan yatırımların karşılığını almaya başladıklarını belirterek, genç atletlerin başarısının geleceğe umutla bakmalarını sağladığını söyledi.

Çintimar,20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcuların elde ettiği başarılar ve 70. Balkan Atletizm Şampiyonası'yla ilgili düşüncelerini paylaştı.

20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nın Türk atletizm tarihinde rekor anlamında en başarılı, madalya olarak da en iyi ikinci organizasyonu olduğunu hatırlatan Çintimar, "Şampiyonada kırılan 6 Türkiye rekoru var. Bunların içinde de Şevval Ayaz, Meryem Bekmez ve Mehmet Çelik'in kırdığı rekorlar çok önemli." ifadelerini kullandı.

Başkan Çintimar, milli atlet Şevval Ayaz'ın elde ettiği dereceyle tüm rekorları tek yarışta kırdığının altını çizerek, "Nevin Yanıt'ın rekoru Türkiye'de kolay kırılabilecek bir rekor değildi. Nevin, o dönemde yetişmiş büyük bir değerdi. Şevval, rekoru farklı kırınca bir bakıma dünyada bu branşta sadece Nevin ile yer almadığımızı ve bunun bir tesadüf olmadığını gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Elde edilen derecelerde Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği desteğin yanı sıra Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nin (TOHM) de önemli katkısı olduğunu dile getiren Çintimar, şöyle devam etti:

"Meryem Bekmez'in kırdığı ve gümüş madalya kazandığı rekor, gençler, 23 yaş altı, büyükler ve Balkan Gençler Şampiyonası rekoru. Kızımız, yaş grubunda Türkiye'de tüm rekorları kırdı. Mehmet Çelik ise 800 metrede 1.48 koştu. Bu bizim büyükler rekorunun hemen hemen aynısı gibi. Sporcumuzun kalan az farkı da Balkan Şampiyonası'nda kıracağını ümit ediyorum. Sporcularımızın hepsi yeni ve genç isimler. Sistemin getirdiği bir sonuç olarak gözüküyor. Genç atletlerimizin başarıları geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor."

"Bu başarıları kendi sporcularımızla elde ediyoruz"

Başkan Fatih Çintimar, yıldızlar ve gençlerde mücadele eden milli sporcuların gelecekte de önemli başarılar elde edeceğini vurgulayarak, "Bu başarıları kendi sporcularımızla elde ediyoruz." dedi.

Özellikle yıldızlar ve gençler kategorisinde diğer ülkelerin fazla sayıda devşirme sporcusu bulunduğunu söyleyen Çintimar, "Almanya, İngiltere, Fransa ve diğer ülkeler, yıldızlar ve gençlerde en az 20 Afrika kökenli sporcuya sahip. Biz sadece kendi çocuklarımızla yarışıyor ve başarılı oluyoruz. Bu bile ayrı bir gurur." şeklinde görüş belirtti.

Çintimar, Bulgaristan'ın ev sahipliğinde organize edilen 70. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda da başarılı olmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Balkan Şampiyonası'na güçlü bir kadroyla gidiyoruz. Genç sporcularımızın Balkan Şampiyonası'nda da kürsüde yer alacağına inanıyorum. Avrupa Şampiyonası için cumartesi son baraj tarihi. Balkan Şampiyonası'nda da 5-6 çocuğumuzun kota almasını bekliyorum. Sporcuların form durumlarını da bu şampiyonada test edeceğiz. Avrupa Atletizm Şampiyonası'na güzel bir takımla gitmek istiyoruz. Balkan Şampiyonası da milli takımı netleştirecek bir organizasyon olacak."