Vanlı atlet Avrupa ikincisi oldu
Avrupa U18 Atletizm Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Vanlı milli atlet Ömer Amaçtan Avrupa ikincisi oldu.
Ömer Amaçtan'ın Milli Atletizm Antrenörü Kemal Koyuncu, Avrupa Olimpiyat Komitesi tarafından iki yılda bir düzenlenen organizasyonuna katıldıklarını belirterek, "Ülkemize 3 bin metre erkekler kategorisinde Avrupa ikinciliği madalyasını kazandıran başta sporcum Ömer Amaçtan'ı ve burada centilmence mücadele sergileyip başarılı dereceler elde eden bütün sporcularımızı, antrenörlerimizi yürekten kutluyoruz. Ülkemiz ve ilimiz adına bu aldığımız güzel başarılarımızda bizlerden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen başta Türkiye Atletizm Federasyon Başkanımız Fatih Çintimar ve Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç olmak üzere emeği geçen bütün herkese kendim ve sporcum adına bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, Avrupa Olimpiyat Komitesi tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 60 ülkeden 214 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmalarda, Türkiye Atletizm Milli Takımı adına katılım sağlayarak ve ülkemize Avrupa ikinciliği ile gümüş madalya kazandıran Ömer Amaçtan ve antrenörünü yürekten kutladığını söyledi. İnanç, "Ülkemiz ve ilimiz adına kazanmış olduğu bu gurur verici başarısının ardından sporcumuz Ömer Amaçtan kardeşime bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyorum" dedi.
- 18.7.2018 09:55
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Volkan Demirel şimdiden Cocu'nun vazgeçilmezi
Toplam 5
Yorum
Mert volkan cocuyuda kandırdı yine aynı seneleri yaşayacağız volkanın olduğu yerde kaos olur başarı olmaz bunu senelerce gördük
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Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
Toplam 6
Yorum
gs kanatlara bi çuval adam aldınız.ne gerek var. hem sinan ondan daha iyi oyuncu
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Bu sezon moda siyah
Toplam 1
Yorum
forma siyah forna idare eder. beyaz forma berbat. şu nike den kurtulsak süper olacak. şampiyonlar liginde daha özel bir forma giymemiz lazım.
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