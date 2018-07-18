Ramil Guliyev Monaco'da yarışacak
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Monaco'da yarışacak

    Ramil Guliyev Monaco'da yarışacak

    , cuma günü 'de 200 metrede mücadele edecek

    , Monaco'nun ev sahipliğinde yapılacak 'de yarışacak.

    Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu sezon gösterdiği performansla Elmas Lig'in sezon finaline kalmayı garantileyen dünya şampiyonu milli atlet, 20 Temmuz Cuma günü Monaco'daki Herculis Atletizm Yarışları'nda sahne alacak.

    Ramil Guliyev, Monaco'daki mücadelesinde 19.69 ile bu yılın zirvesinde bulunan 'li Noah Lyles, dünya üçüncüsü Jareem Richards, Kanadalı Aaron Brown, Ekvadorlu Alex Quinonez, Sloven Luka Janezic, Güney Afrikalı Luxolo Adams ve ABD'li Ameer Webb ile yarışacak.

    Milli atlet, 7 Haziran'da Oslo'da koştuğu 19.90'lık dereceyle dünya listesinde beşinci, Avrupa listesinde ise birinci sırada yer alıyor.

    1. 18.7.2018 09:53
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