Ramil Guliyev Monaco'da yarışacak
Milli atlet, cuma günü Elmas Lig'de 200 metrede mücadele edecek
Milli atlet Ramil Guliyev, Monaco'nun ev sahipliğinde yapılacak Elmas Lig'de yarışacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu sezon gösterdiği performansla Elmas Lig'in sezon finaline kalmayı garantileyen dünya şampiyonu milli atlet, 20 Temmuz Cuma günü Monaco'daki Herculis Atletizm Yarışları'nda sahne alacak.
Ramil Guliyev, Monaco'daki 200 metre mücadelesinde 19.69 ile bu yılın zirvesinde bulunan ABD'li Noah Lyles, dünya üçüncüsü Jareem Richards, Kanadalı Aaron Brown, Ekvadorlu Alex Quinonez, Sloven Luka Janezic, Güney Afrikalı Luxolo Adams ve ABD'li Ameer Webb ile yarışacak.
Milli atlet, 7 Haziran'da Oslo'da koştuğu 19.90'lık dereceyle dünya listesinde beşinci, Avrupa listesinde ise birinci sırada yer alıyor.
- 18.7.2018 09:53
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Galatasaray Serdar Gürler için Osmanlıspor ile transfer masasına oturdu
Toplam 6
Yorum
gs kanatlara bi çuval adam aldınız.ne gerek var. hem sinan ondan daha iyi oyuncu
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Bu sezon moda siyah
Toplam 1
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forma siyah forna idare eder. beyaz forma berbat. şu nike den kurtulsak süper olacak. şampiyonlar liginde daha özel bir forma giymemiz lazım.
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 2
Yorum
zafer ferdi,berke,barış,elmas oğuzkaan gibi süper genç yetenekleri avrupa talep etti ama fb aldı.20 şer milyon euro serbest kalma bedeli yazılmalı
Ramil Guliyev Monaco'da yarışacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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