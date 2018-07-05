Yasmani Copello 400 metre engellide üçüncü oldu – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    400 metre engellide üçüncü oldu

    Yasmani Copello 400 metre engellide üçüncü oldu

    Atletizmde 14 etaptan oluşan serisinin bu sezon sekizinci ayağında mücadele eden milli sporcu , erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.

    'nin Lozan kentinde düzenlenen organizasyonda, kariyerinde birer Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan piste çıktı.

    31 yaşındaki atlet, erkekler 400 metre engelli yarışında 48.85'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

    Katarlı Abderrahman Samba 47.42 ile birinci olurken, Norveçli Karsten Warholm da 47.94 ile en iyi ikinci zamana imza attı.

    1. 5.7.2018 23:09
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