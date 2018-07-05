Yasmani Copello 400 metre engellide üçüncü oldu
Atletizmde 14 etaptan oluşan Elmas Lig serisinin bu sezon sekizinci ayağında mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.
İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen organizasyonda, kariyerinde birer Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan Yasmani Copello piste çıktı.
31 yaşındaki atlet, erkekler 400 metre engelli yarışında 48.85'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.
Katarlı Abderrahman Samba 47.42 ile birinci olurken, Norveçli Karsten Warholm da 47.94 ile en iyi ikinci zamana imza attı.
- 5.7.2018 23:09
-
Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
-
Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
-
Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
Yasmani Copello 400 metre engellide üçüncü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.