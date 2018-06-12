Atletizmde 11 madalya – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    11 madalya

    Atletizmde 11 madalya
    Milli sporcular, 'da düzenlenen 23 Yaş Altı Atletizm 'nda 11 madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada 28 sporcuyla mücadele eden milliler, 2 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalyanın sahibi oldu.
    1. 12.6.2018
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