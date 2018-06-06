Ramil Guliyev'den yarışma rekoru – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'den yarışma rekoru

    Ramil Guliyev'den yarışma rekoru

    Dünya şampiyonu milli atlet , Finlandiya'da düzenlenen Paavo Nurmi Oyunları'nda 200 metrede yarışma rekoru kırarak ilk sırayı elde etti.

    Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turku kentindeki oyunlarda 200 metrede piste çıkan Ramil, 20.23'lük derecesiyle yarışma rekorunu kırarak birinci oldu.

    Guliyev, Turku'daki yarışmalarda geçen yıl 100 metre rekorunu da eline geçirmişti.

    , 7 Haziran Perşembe günü Oslo'da koşulacak mücadelesinde de 200 metrede piste çıkacak.

    1. 6.6.2018 11:05
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