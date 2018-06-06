Ramil Guliyev'den yarışma rekoru
Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Finlandiya'da düzenlenen Paavo Nurmi Oyunları'nda 200 metrede yarışma rekoru kırarak ilk sırayı elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turku kentindeki oyunlarda 200 metrede piste çıkan Ramil, 20.23'lük derecesiyle yarışma rekorunu kırarak birinci oldu.
Guliyev, Turku'daki yarışmalarda geçen yıl 100 metre rekorunu da eline geçirmişti.
Ramil Guliyev, 7 Haziran Perşembe günü Oslo'da koşulacak Elmas Lig mücadelesinde de 200 metrede piste çıkacak.
- 6.6.2018 11:05
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Ramil Guliyev'den yarışma rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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