Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda iki rekor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'nda iki rekor

    Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda iki rekor

    13. kez düzenlenen ’nu erkeklerde Walelegn, kadınlarda Yeshaneh kazandı. 2 rekor yarışa renk kattı

    'un eşsiz manzarasında dün koşuldu. 13. kez düzenlenen organizasyonda atletler önünden start aldı ve parkuru yine aynı noktada tamamladılar. Erkeklerde 59 dakika 50 saniyelik zamanıyla Etiyopyalı 1. oldu. Aynı ülkeden Asefa Tefera 1.00.07 ile ikinciliği elde etti. Milli atletimiz Kaan Kigen Özbilen ise yarışı 3. bitirdi. Erkeklerde ipi ilk göğüsleyen isim olan Walelegn 59.50'lik derecesiyle 1.06.19'luk parkur rekorunu kırdı. Kaan Özbilen de 1.00.08'lik derecesiyle yeni rekoruna imza attı. Ali Kaya'ya ait rekoru 8 saniye ile geliştirdi. Kadınlarda Etiyopyalı Ababel Yeshaneh 1 saat, 6 dakika, 22 saniyelik derecesiyle 1. oldu. Vatandaşı Roza Dereje, 1.00.07 ile ikinci, Kenyalı Chemtai Kipyokei 1.07.55 ile üçüncü oldu.

    ÇOK KEYİFLİ GÖRÜNTÜLER
    İstanbul'daki maratonlardaki güzel görüntüler dün de yaşandı. Bebek arabasıyla yarışa katılan çift parkurun en gözde isimleri oldular. Vodafone İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy "İstanbul'un marka değerini ve ülkemizdeki spor sevgisini önemsiyoruz" diye konuştu.

    WALELEGN: MUTLUYUM
    Erkeklerde yarı maratonu kazanan Amdework Walelegn şunları söyledi: "Burada yarışmak harika. İstanbul çok güzel bir şehir. Havanın sıcak olmaması da biz yarışçılar için güzel bir atmosfer oluşturdu. Keyifli bir yarış oldu. Rekor kazandığım için mutluyum. Yeniden geleceğim"
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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