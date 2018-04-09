Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda iki rekor
13. kez düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nu erkeklerde Walelegn, kadınlarda Yeshaneh kazandı. 2 rekor yarışa renk kattı
ÇOK KEYİFLİ GÖRÜNTÜLER
İstanbul'daki maratonlardaki güzel görüntüler dün de yaşandı. Bebek arabasıyla yarışa katılan çift parkurun en gözde isimleri oldular. Vodafone İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy "İstanbul'un marka değerini ve ülkemizdeki spor sevgisini önemsiyoruz" diye konuştu.
WALELEGN: MUTLUYUM
Erkeklerde yarı maratonu kazanan Amdework Walelegn şunları söyledi: "Burada yarışmak harika. İstanbul çok güzel bir şehir. Havanın sıcak olmaması da biz yarışçılar için güzel bir atmosfer oluşturdu. Keyifli bir yarış oldu. Rekor kazandığım için mutluyum. Yeniden geleceğim"
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:31
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
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