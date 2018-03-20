"Tokyo'da yer almak ve madalya kazanmak istiyorum"

Özkan Baltacı, yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda özverili bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Olimpiyatlara yaklaşık iki yıl kalmasına karşın hazır durumda olduğunu anlatan Özkan, "Şimdiden orada mücadele edecek seviyedeyiz. İnşallah oyunlarda ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2016 Rio Olimpiyatları'na 32 ülke davet edilirken, 33. sırada yer aldıkları için bu kategoride oyunlara katılamadıklarını hatırlatan Özkan, "Üzerimde bunun hüznü vardı. Federasyonumuza bu konuda teşekkür ediyorum. Bizleri ödüllendirme amaçlı Rio'ya göndermişlerdi. Tribünden de olsa o atmosferi yaşadık. Bakanlığımızın, federasyonumuzun ve kendi emeğimin boşa gitmemesi için için 2020 Tokyo'ya katılma adına elimden gelenin çok daha fazlasını yapacağım. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almak ve madalya kazanmak istiyorum." diye konuştu.

"İYİ BİR ATMALAR KUPASI GEÇİRDİM"

Portekiz'in Leiria kentinde düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda bronz madalya kazanan Özkan, sezona kürsüyle başladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Özkan, Avrupa Atmalar Kupası'nda bu sene ilk kez büyükler kategorisinde yarıştığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Olimpiyat hedefine giden yolda bu kupa hedeflerimizden bir tanesiydi. Avrupa ve dünya şampiyonaları öncesinde hazırlık ve yaza giriş açısından büyük ve zor bir yarışma oldu. Hemen hemen her ülke olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularla katıldı. Yarışma sırasında hava şartları çok olumsuzdu, tüm zorlukları yaşadık. Yine de iyi bir Atmalar Kupası geçirdim."

Daha iyi dereceler elde edeceğine olan inancını dile getiren milli atlet, "Tahmin ediyorum ki ilk kez büyükler kategorisinde yarıştığım Avrupa Atmalar Kupası'nda rakiplerim madalya almama şaşırmıştır. Daha iyi dereceler elde edeceğimi düşünüyorum çünkü kendime inanıyorum. Rakiplerimi daha çok şaşırtacağım." değerlendirmesinde bulundu.

YAZILI OLMAYAN KURAL: 24 YAŞ, 10 YILLIK SPORCULUK

Milli sporcu Özkan Baltacı, atletizmde yazılı olmayan "24 yaş, 10 yıllık sporcu" kuralının bulunduğunu belirterek, bunu doğruladığını aktardı.

Avrupa Atmalar Kupası'nda kazandığı madalyayla bu kurala kendisinin de uyduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bizde derece atma 24 yaş ve 10 yıllık sporcu olduğunuz dilimde başlar. Artık 24 yaşındayım ve 10 yıllık sporcuyum. Bu yazılı olmayan kuralı ben de doğruladım ve madalya alarak bunu taçlandırdım. Yeni yıla dünyada ilk 3'ün içinde başladım. Artık büyükler kategorisindeyim ve çok daha tecrübeliyim. Önümüzde Almanya'da yapılacak 2018 Avrupa Şampiyonası var. Orada da madalya almayı hedefliyorum."