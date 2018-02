Atletizm Kupası'nın basın toplantısı yapıldı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan organizasyonun basın toplantısı Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein Arne Hansen, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, Milli sporcular Özlem Kaya ve Yavuz Can katılımı ile Ataköy Atletizm Salonu'nda yapıldı.



''Dünyanın Hızı İstanbul'da'' sloganı ile düzenlenecek olan organizasyona 35 ülkeden 74'ü kadın, 61'i erkek olmak üzere toplamda 135 sporcu katılacak. Uluslararası İstanbul Salon Atletizm Kupası'nda olimpiyat, Avrupa ve dünya atletizm şampiyonalarında derece alan sporcular da yer alacak.



ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANI ÇİNTİMAR: ''DÜNYA ŞAMPİYONASI SONRASI EN BÜYÜK ORGANİZASYON OLACAK''

Organizasyonunun ciddi katılımlı olacağını dile getiren Başkan Çintimar, ''Bu salonda yapılan Dünya Şampiyonası sonrası en büyük organizasyon olacak. Bunu da Spor İstanbul, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Avrupa Atletizm Federasyonu himayesinde birlikte yapacağız. Spor her zaman destek veren Spor İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a teşekkür ederim'' dedi.



Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Çintimar, düzenlenecek olan organizasyonu 26 ülkenin atletizm federasyon başkanının takip edeceğini dile getirdi.



AVRUPA ATLETİZM BİRLİĞİ BAŞKANI HANSEN: ''ORGANİZASYONUN BAŞARILI GEÇECEĞİNE İNANIYORUM''

Özlem Kaya ve Yavuz Can'ı bu organizasyonda görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Svein Harne Hansen, ''Sanıyorum ki bu yılki en önemli hedefleri Avrupa Şampiyonası olacaktır. Özellikle İBB ve onunla çalışan Türkiye Atletizm Federasyonu'na bu organizasyon yaptığı için teşekkür ediyorum. Sanıyorum belediyenin desteği olmadan bu organizasyonu gerçekleştiremezdik. Burada sizi görüyorum bu salonu görüyorum sanıyorum. Fatih Çintımar da ileride burada daha büyük organizasyonlar yapmayı düşünüyor ve yapacaktır. Böylesine büyük bir salonda organizasyonun başarılı geçeceğine inanıyorum. Hafta sonu çok iyi geçecek. Yarışacak atletlere başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu.



AYHAN KEP: ''BU ORGANİZASYON İÇİNDE YER ALMAKTAN BELEDİYE OLARAK ÇOK MUTLUYUZ''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tüm spor branşlarına destek verdiklerini ifade eden Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, ''Uluslararası Salon Atletizm Kupası İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sporda marka bir şehir için bizler hem ulusal hem de Uluslararası spor organizasyonlarına hem önem veriyoruz hem de çok büyük destek veriyoruz. Bu organizasyon içinde yer almaktan belediye olarak çok mutluyuz. Bu organizasyon hem İstanbul hem ülkemizin tanıtımı anlamında spor turizminin de önem arz ettiği için başta olimpik branşlar olmak üzere diğer branşların hepsine destek olduk. Destek olmaya devam ediyoruz. Vodafone İstanbul Maratonu olmak üzere çok büyük destek sağlamaktayız. Bu tür organizasyonlar hem şehrin ekonomisi ve tanıtıma değer kattığını düşünüyoruz'' diye konuştu.



YAVUZ CAN: ''CİDDİ GÜÇLÜ RAKİPLERİM VAR''

Milli sporcu Yavuz Can, 400 metre salon rekorunu 2016'daki şampiyonada kırdığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

''Bu yarışta dünya salon şampiyonası için bizim son hakkımız oluyor. Onun için ciddi güçlü rakiplerim var. Güzel bir yarış olacağını düşünüyorum.''



ÖZLEM KAYA: ''SON KEZ BARAJ DENEYECEĞİZ''

İstanbul Cup'ta 1500 metrede dünya barajını geçmek için yarışacağını ifade eden milli sporcu Özlem Kaya, ''Son kez baraj deneyeceğiz. 2017'de en iyi derecemi koşmuştum saliselerle dünya barajını kaçırmıştım. İnşallah dünya barajını geçerim. Kendi ülkemde yapıldığı için benim için çok büyük anlam ifade ediyor'' şeklinde konuştu.



ULUSLARARASI İSTANBUL SALON ATLETİZM KUPASI PROGRAMI:

60m kadınlar

60m erkekler

Uzun atlama erkekler

60m engel kadınlar

Gülle atma erkekler

3000m erkekler

Sırıkla atlama kadınlar

400m kadınlar

400m erkekler

Üç adım atlama

1500m kadınlar

1000m erkekler

Yüksek atlama kadınlar