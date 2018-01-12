Salon Yürüyüş Şampiyonası yarın İstanbul'da
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası yarın İstanbul'da yapılacak.
Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada, kadınlar ve erkeklerde, 14 yaş altı, 16 yaş altı, 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler olmak üzere 5 kategoride 106 sporcu yarışacak.
Şampiyonada, kategorilerinde ilk 4'e giren sporculara madalya dağıtılacak.
Müsabaka programı şöyle:
10.30: 14 ve 16 yaş altı kızlar (2 bin metre)
10.50: 20 yaş altı ve büyük kadınlar (5 bin metre)
11.30: 14 ve 16 yaş altı erkekler (2 bin metre)
11.50: 18 yaş altı kızlar (3 bin metre)
12.25: 18 yaş altı erkekler (5 bin metre)
13.05: 20 yaş altı erkekler (5 bin metre)
14.25: Büyük erkekler (5 bin metre)
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:09
-
''Hocam, ne olur beni idmana çıkar!''
Toplam 3
Yorum
Ts bekle Fb yine yeni yeniden Ekici 2.hafta Ts maçına kadar ekecek sonra Trabzonu BİÇECEK. Nasıl koydu Aykut Kocaman sesleri ile stad ya da kulaklar çınlayacak :)
-
Ibrahimovic bombası
Toplam 15
Yorum
EX Para girdi ya kasaya daha yasli daha pahli alip zarar etme huyumuz var. ucuyoruz.Aliyorsan gelecek vaad eden yatirim yapin.
-
Ibrahimovic bombası
Toplam 15
Yorum
ahaah alında turşususnu kurun be
Salon Yürüyüş Şampiyonası yarın İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.