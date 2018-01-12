Salon Yürüyüş Şampiyonası yarın İstanbul'da

Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada, kadınlar ve erkeklerde, 14 yaş altı, 16 yaş altı, 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler olmak üzere 5 kategoride 106 sporcu yarışacak.

Şampiyonada, kategorilerinde ilk 4'e giren sporculara madalya dağıtılacak.

Müsabaka programı şöyle:

10.30: 14 ve 16 yaş altı kızlar (2 bin metre)

10.50: 20 yaş altı ve büyük kadınlar (5 bin metre)

11.30: 14 ve 16 yaş altı erkekler (2 bin metre)

11.50: 18 yaş altı kızlar (3 bin metre)

12.25: 18 yaş altı erkekler (5 bin metre)

13.05: 20 yaş altı erkekler (5 bin metre)

14.25: Büyük erkekler (5 bin metre)