Çocuk Atletizmi projesi Ankara Üniversitesi’nde
Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi Ankara Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak.
Çocuk Atletizmi seminerinde ilk günü "Y" Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Çocuklarda fizyolojik farklılıklar ve antrenmana geçişte uyum, Çocuk Atletizmi Programı ve Okullar, Çocuk Atletizminin Organizasyon Yapısı ve Örnek Uygulama Modeli teori dersleri ile ilkokul öğrencileriyle uygulama dersleri gerçekleştirilecek. Bu bölümde Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça ile IAAF Eğitmenleri Yrd. Doç. Dr. Fehime Haslofça ve Melihşah Katman kursiyerlere dersleri aktaracak.
Seminerin ikinci gününde Madde Bağımlılığı ve Çocuklar dersini Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım dersini Prof. Dr. Perican Bayar Koruç, Fair-Play dersini gazeteci öğretim görevlisi Haldun Domaç verecek.
IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, "Türk Sporu için çok önemli olan bu projeye üniversitelerimizin özel ilgi göstermesi bizleri de gelecek açısından umutlandırıyor. Sporumuzun geleceği adına bu işbirliğinin önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.
Bilindiği gibi Atletizm Federasyonu'nun talebi Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün uygun bulması sonucu IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Halk Eğitim Müdürlüğü spor kurslarında modül olarak dahil edilmiştir. Bu seminerlerden sertifika alanlar kurslarda istihdam edilme fırsatı yakalayacaklar.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:52
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10 haftada ikinci Galatasaray maçı
Toplam 2
Yorum
baksoy Aynı taktikle bizde berabere kalmaya çalışalım ?
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Hani verdiğin sözler!..
Toplam 19
Yorum
Hayaller35Gercekler0 PES de bile Hattrick atamiyor. adamin golü yok sen iki mac üst üste atsin diyon sakaci seni haha
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En zor derbi
Toplam 12
Yorum
baksoy Keşke Rıza hoca sezona başlasaydık herhalde bu kadar kötü transferler yapmazdık , sağlam bir defansla GS ' yı yenebilirdik ? şimdi çok zor ?
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