Antalya’da buluşuyorlar

Antalyaspor'un yeni sezonda göreve başlayacak teknik direktörü Alex de Souza'dan çarpıcı bir hamle geldi. Brezilyalı hocanın, teknik heyetini Semih Şentürk'le güçlendirmek istediği belirtildi. Alex de Souza'nın, Fenerbahçe'nin U19 Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten eski takım arkadaşını, Antalyaspor'da teknik ekibine dahil etmek istediği aktarıldı. Brezilyalı çalıştırıcının Fenerbahçe'de oynadığı dönemde birlikte forma giydiği Semih Şentürk ile hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaştığı biliniyor. Futbolculuk döneminde sonradan girerek attığı kritik gollerle "Nöbetçi Golcü" lakabını alan Şentürk, 2013-14 devre arasında Fenerbahçe'den ayrılarak 1,5 milyon euro'ya Antalyaspor'a imza atmıştı. Kırmızı-beyazlılarda 18 maça çıkan Semih, 5 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.