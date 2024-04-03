Antalya’da beraberlik

Ligde orta sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesinde Antalyaspor ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk golünü ev sahibi Antalyaspor adına 40. dakikada Erdoğan Yeşilyurt kaydetti. Konuk ekip Ankaragücü beraberlik golünü ise 64. dakikada Efkan Bekiroğlu attı. Antalya puanını 42'ye, Ankaragücü 34'e yükseltti.

BASİT BİR GOL YEDİK

Antalya Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 öne geçtikleri maçta 2 puan kaybettiklerini belirterek, "Basit bir gol yedik. Üzgünüz. Kazanabileceğimiz bir maçtan 1 puanla ayrıldık. Dersler çıkaracağız" dedi.