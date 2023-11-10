Haberler Antalyaspor Gönüllere taht kuran Adam!

Gönüllere taht kuran Adam!

Antalyaspor'un Lens'ten kiraladığı Adam Buksa, performansıyla büyük beğeni topladı. 9 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarak öne çıkan Polonyalı milli oyuncunun, profesyonel kariyeri kıtalararası bir yolculuğa dönüştü.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Gönüllere taht kuran Adam!

Antalyaspor'un Lens'ten kiraladığı Adam Buksa, performansıyla büyük beğeni topladı. 9 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarak öne çıkan Polonyalı milli oyuncunun, profesyonel kariyeri kıtalararası bir yolculuğa dönüştü. Çocukluk ve gençlik dönemleri Krakow'da geçen Buksa, 2020 yılında Polonya'dan Amerika'ya geçti. New England'daki başarılı iki sezonun ardından 6 milyon Euro'ya Fransa'nın Lens takımına katıldı. 27 yaşındaki golcü, 2023-24 sezonunda katıldığı Antalyaspor macerasına da attığı gollerle hızlı bir giriş yaptı, taraftarların gönlünde taht kurdu.

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