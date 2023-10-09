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Antalyaspor'da Başkan Sabri Gülel'den istifa kararı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Akdeniz ekibinde son olarak mevcut başkan Sabri Gülel istifa kararı aldı. Antalyaspor'da genel kurula kadar takımın yönetimi Adnan Başkan ve Sinan Boztepe'de olacak. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 19:56 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 19:57
Antalyaspor'da Başkan Sabri Gülel'den istifa kararı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, yönetim olarak istifa kararı aldıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile topladığı 9 puanla 13. sırada yer alan Antalyaspor'da sürpriz bir karar alındı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, dernek ve vakıf ile yaşanan sorunlar nedeniyle istifa kararı aldıklarını belirtti.

Antalyaspor'un son dönemlerde en düzgün zamanını yaşadığını belirten Gülel, "Hem finansal hem sportif hem idari anlamda önemli mesafeler kaydettik. Nasıl bir takım oluşturduğumuzu tüm Türkiye gördü. Takdir ediliyoruz. Antalyaspor A.Ş'nin iki sahibi var; vakıf ve dernek. Görevimizi düzgün şekilde yapmamıza izin vermiyorlar. O yüzden takıma zarar gelmesin diye genel kurula gidiyoruz, istifa ediyoruz. Antalya ve Antalyaspor için çok üzgünüz. 6,5 aylık sürede çok güzel işler yaptık. Borcu 800 milyondan 470 milyona düşürdük. Ama olmadı, bu düzenin değişmesi lazım. Bu seviyelerde mücadele edemiyoruz. Aşağıdan oyunları çok bilmeyiz. Böyle bir karar oldu. Herkes için hayırlı olsun. Bu ayın 25'inde genel kurul olur. Ben aday olmayacağım" açıklamasını yaptı.

TAKIM SEÇİME KADAR ADNAN BAŞKAN VE SİNAN BOZTEPE''YE EMANET

Akdeniz ekibinde genl kurula kadar takımın yönetimi Adnan Başkan ve Sinan Boztepe'de olacak.

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