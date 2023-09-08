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Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazası geçiren oğlu 48 saat uyutulacak

Son dakika haberleri... Antalyaspor'da forma giyen Brezilyalı defans oyuncusu Naldo'nun trafik kazası geçiren 4 yaşındaki oğlu Davi'nin, 48 saat uyutulacağı açıklandı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 12:27
Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazası geçiren oğlu 48 saat uyutulacak

Antalya'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın ağır yaralanan oğlu Davi Pereria (4), 48 saat yoğun bakımda uyutulacak.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yöne giden Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale etti. Davi'nin kalbinin ambulansta 2 kez durduğu ve hayata geri döndürüldüğü belirtildi.

SIKIŞAN KAYINPEDERİ ÇEVREDEKİLER ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI

Otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına çevredekiler koştu. Ekipler otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken; çevredekiler demir levye ile kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ayırıcı-kesici makasla kapıyı kırıp, Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

KÜÇÜK DAVI 48 SAAT UYUTULACAK

Hastanede dün ameliyat geçiren Davi'nin durumunun kritik olduğu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacağı belirtildi. Aynı hastanede bulunan Walter Tilatti'nin göğsünde kırık olduğu ve durumunun iyiye gittiği, özel bir hastanede tedaviye alınan Alexandra Nardy'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

'ARABADAN MI UÇTU O ÇOCUK'

Kaza sonrası otomobilden fırlayan Naldo'nun oğlu Davi ile kayınvalidesi Alexandra Nardy'nin yerdeki görüntüleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Davi ile Nardy'nin otomobilden fırladıktan sonra kaldırımda yattığı, çevredekilerin yardıma geldiği görüldü. Görüntüleri çeken kadının ise "Arabadan mı uçtu o çocuk" dediği duyuldu.

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