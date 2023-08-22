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Antalyaspor Marko Pjaca transferi için devrede

TRANSFER HABERLERİ... Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar Juventus’un 28 yaşındaki Hırvat kanat-forveti Marko Pjaca ile ilgilendiği iddia edildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 15:36 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 15:51
Antalyaspor Marko Pjaca transferi için devrede

İtalyan basınına göre;Antalyaspor Juventus'un 28 yaşındaki kanat forveti Marko Pjaca ile ilgileniyor.

Juventus'un kadroda düşünmediği Pjaca,2016 senesinde tam 30 milyon Euro bonservisle Dinamo Zagreb'ten Juventus'a transfer olmuştu.

Sonrasında kiralık olarak Schalke 04,Fiorentina,Anderlecht,Genoa,Torino vee Empoli formaları giyen Pjaca,geçtiğimiz sezon Empoli'de 17 maça çıktı. Pjaca'nın adı bir başka Süper Lig ekibi Karagümrük ile adı anılıyor.

Marko Pjaca Kimdir?

Marko Pjaca,Empoli takımında forvet pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcudur. Kariyerine 2012 yılında Lokomotiva kulübünde başladı. Çıktığı 24 milli maçta 1 gol kaydetti.

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