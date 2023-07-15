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Antalyaspor'a iki takviye

Akrepler, Sivasspor’dan Erdoğan Yeşilyurt ve Polonya ekibi Lechia Gdansk’tan Kaluzinski’yi kadrosuna kattı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Antalyaspor'a iki takviye

12 futbolcuyla yollarını ayıran Antalyaspor, transferde sessizliğini bozdu. Akrepler, iki futbolcuyu kadrosuna katarak bombaları patlattı. Akrepler, Sivasspor'dan sağ açık Erdoğan Yeşilyurt ve Polanya ekibi Lechia Gdansk'tan Jakub Kaluzinski'yi kadrosuna kattı. 3 imza atılan 29 yaşındaki Yeşilyurt, "Gerçekten böyle bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Şehri zaten söylemeye gerek bile yok. Yönetim tarzı farklı, hocamız farklı. İnşallah çok başarılı geçen bir 3 yıl olur" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN YILDIZI

Akdeniz ekibi, Lechia Gdansk'tan aldığı Kaluzinski'yle de 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki Polonyalı orta saha, ülkesinin tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Geleceğin yıldız adayları arasındaki, geçen sezon 30 maçta 1 gol, 3 asist yapan genç orta saha, "Bana gösterilen ilgi ve yönetim kurulumuzun duyduğu güven için teşekkür ediyorum. Bir an önce ligin ve maçların başlaması için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"ERDOĞAN'LA COŞACAĞIZ"

Erdoğan Yeşilyurt'un imza törenine katılan Antalyaspor yöneticisi Deniz Ali Yeşil, takıma çok yetenekli bir oyuncu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Yeşil, "Antalyaspor'umuza yetenekli bir kanat oyuncusu kazandırdığımız için mutluyuz. Sivasspor'da başarı dolu sezonlar geçirmiş bir arkadaşımız" dedi.

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